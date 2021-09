Champoussin vince 20^ tappa, Roglic sempre leader

Il francese anticipa i big di classifica con uno scatto nel finale. Secondo posto per Roglic, che conserva il primato a una tappa dalla conclusione della Vuelta. Ritiro per Miguel Angel Lopez, che occupava la terza posizione

Clement Champoussin si impone nella penultima tappa della Vuelta 2021, la Sanxenxo-Mos di 202.2 chilometri. Il francese con uno scatto nel finale della frazione ha anticipato i big. Secondo Roglic a 6", terzo posto per Adam Yates a 8" davanti a Mas. Quinto Haig a 12", che sfrutta il ritiro del colombiano Miguel Angel Lopez e si porta al terzo posto in classifica. Primoz Roglic si conferma in maglia rossa con un vantaggio di 2'38" su Mas, 4'48" su Haig, 5'48" su Yates e 8'14" su Mader. Perde terreno Egan Bernal, giunto sul traguardo con un forte ritardo. Domenica l'ultima tappa che consegnerà la Vuelta a Roglic: 33.8 chilometri a cronometro con arrivo a Santiago de Compostela.