Roglic vince Vuelta. Allo sloveno anche la crono

Lo sloveno ha conquistato la Vuelta 2021. Per Roglic, che si è imposto anche nell'ultima tappa a cronometro, è il terzo successo in consecutivo nella corsa a tappe spagnola. Sul podio anche lo spagnolo Mas e l'australiano Haig

Primoz Roglic per il terzo anno di fila conquista la vittoria alla Vuelta. Lo sloveno si è imposta anche nella tappa conclusiva, la cronometro Padron-Santiago de Compostela di 33.8 chilometri. Nella frazione finale della corsa a tappe spagnola Roglic ha staccato di 14 secondi il danese Cort Nielsen e di 52 secondi l'olandese Arensman. Quarto posto per Cerny a 1'16", quinto Haga a 1'43", Bernal sesto a 1'49". Nella classifica finale Roglic ha preceduto lo spagnolo Mas (+4'42") e l'australiano Haig (+7'40"). Adam Yates ha chiuso quarto a 9'06", quinto Mader a 11'33", sesto Bernal a 13'27", settimo De la Cruz a 18'33", ottavo Kuss a 18'55", nono Martin a 20'27", decimo Großschartner a 22'22". Damiano Caruso 17° è il migliore degli italiani. Ultima gara della carriera per Fabio Aru, che aveva annunciato l'intenzione di ritirarsi al termine della Vuelta 2021.