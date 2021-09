Stagione finita per Tom Dumoulin. L'olandese, medaglia d'argento nella crono alle ultime Olimpiadi, è rimasto infatti coinvolto in un brutto incidente mentre si allenava nelle Ardenne: è stato investito da un'automobile che stava svoltando, sbattendo sul cofano della vettura prima di finire sull'asfalto e riportare la frattura del polso durante l'impatto. Necessaria l'operazione e addio agli ultimi obiettivi prefissati per il 2021. Il ciclista di Maastricht si stava preparando per la cronometro dei Mondiali, nelle Fiandre, e per il Giro di Lombardia, in programma a inizio ottobre, ma questo imprevisto chiude anzitempo la sua stagione

Dumoulin: "Non vedevo l'ora di vivere questo mese..."

"È una grande delusione. - ha commentato il corridore della Jumbo-Visma - La mia stagione è terminata ed è un vero peccato perché stavo iniziando a sentirmi di nuovo bene. Anche durante l’allenamento mi sentivo davvero molto forte e avevo grande fiducia di poter vivere un mese ad alto livello. Non vedevo l’ora, sono corse molto adatte alle mie caratteristiche: purtroppo, però, non sarà per quest’anno".