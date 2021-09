"I just want you back for good", ovvero "Voglio soltanto che torni per sempre". Nel 1995 la boy band inglese Take That cantava così in una canzone che ha segnato diverse generazioni. Oggi l'Astana ha annunciato il ritorno di Vincenzo Nibali con una clip emozionale e con questo sottofondo musicale tra nostalgia e sguardo al futuro. Lo Squalo è davvero tornato nella squadra kazaka, dove ha corso tra il 2013 e 2016 conquistando il Tour de France nel 2014 e due Giri d'Italia (2013 e 2016). Non solo, con la divisa azzurra Nibali ha collezionato anche 22 successi totali e vinto corse di alto livello come il Lombardia, la Tirreno-Adriatico e il campionato italiano. Il 36enne siciliano, reduce dalle esperienze alla Bahrain Merida e alla Trek Segafredo, ha firmato per la stagione 2022.