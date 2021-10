Martina Fidanza medaglia d'oro nello scratch

Martina Fidanza ha vinto la medaglia d'oro nello scratch ai Mondiali su pista in corso nel velodromo francese di Roubaix. L'azzurra si è imposta per distacco sull'olandese Van Der Duin

E' arrivato il primo oro per l'Italia ai Mondiali di ciclismo su pista in corso in Francia nel velodromo di Roubaix. La 21enne Martina Fidanza si è imposta nello scratch, una gara di 15 km in pista con sprint finale. L'srgento è andato all'olandese Van Der Duin, il bronzo all'americana Valente.