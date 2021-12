E' stato svelato il percorso della Vuelta 2022, che comincerà il 19 agosto e terminerà l'11 settembre. La corsa a tappe spagnola partirà dall'Olanda: si tratta della quarta partenza dall'estero dopo Lisbona (1997), Assen (2009) e Nimes (2017). La prima tappa sarà una cronosquadre di 23.3 chilometri a Utrecht. La Vuelta resterà in Olanda anche per due frazioni pianeggianti, prima del giorno di riposo. Poi ripartirà nei Paesi Baschi da Vitoria per proseguire con i primi tre arrivi in salita a Pico Jano, Collau Fancuaya e Les Praeres. Il 29 agosto ci sarà il secondo riposo prima dello spostamento nel Sud della Spagna, dove sono in programma un'altra cronometro individuale, tappe per velocisti e gli arrivi in salita a La Pandera, Sierra Nevada, Alto del Purche e Hoya de la Mora. Nell'ultima settimana, che si concluderà con la tappa di Madrid, ci saranno le decisive salite di Tentudia e Piornal sulle quali si potrebbe decidere la classifica finale.