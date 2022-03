Caleb Ewan (Lotto Soudal) ha vinto in volata la terza tappa della Tirreno-Adriatico, 170 km da Murlo a Terni. Arnaud Demare (Groupama - FDJ) e Olav Kooij (Jumbo-Visma) hanno chiuso al secondo e terzo posto. Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) conserva la Maglia Azzurra di leader della Classifica Generale con 11' di vantaggio su Remco Evenepoel. "Sono venuto alla Tirreno-Adriatico negli ultimi anni e ho sempre avuto sfortuna o non ero al top della forma - ha detto Ewan -. E' una corsa nella quale ho sempre voluto vincere. Sono molto felice di come è andata oggi, la squadra ha lavorato molto nel finale a causa degli attacchi avvenuti nel finale di corsa. Sapevo che nel caso fossi stato da solo avrei dovuto seguire le ruote giuste. Ero dietro ad Arnaud (Démare) e sono partito al momento giusto. Sono contento dell'inizio di stagione e sono pronto per uno dei grandi obiettivi dell'anno ovvero la Milano-Sanremo."