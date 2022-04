Amstel, Kwiatkowski batte Cosnefroy al fotofinish

Il polacco si impone di un soffio sul compagno nella volata a due che ha deciso l'edizione 2022 della classica olandese. Terzo posto per il belga Benoot

Il polacco Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) ha vinto la 56/a edizione della Amstel Gold Race, 254 chilometri con partenza da Maastricht e arrivo a Berg En Terblijt, battendo al fotofinish il francese Benoit Cosnefroy (AG2R Citroen). Terza posizione per il belga Tiesj Benoot.

Arrivati da soli sul rettilineo finale dopo aver staccato il gruppo, i due si sono sfidati in volata, dove per qualche centimetro si è imposto il polacco, già vincitore della corsa nel 2015. Per decretare il vincitore è stato necessario ricorrere al fotofinish e ad un primo annuncio il successo è stato assegnato al francese, ma il controllo ufficiale ha ribaltato il verdetto con gran delusione di Cosnefroy, che sperava di essere il primo transalpino a trionfare nella corsa dal lontano 1981.