Arnaud Demare ha vinto la 5^ tappa del Giro d'Italia, Catania-Messina di 174 km. Lo spagnolo Lopez Perez conserva la maglia rosa. Tappa caratterizzata da una fuga fin dal chilometro zero, con protagonisti Jaakko Hänninen (AG2R Citroen Team), Alessandro Tonelli (Bardiani Csf Faizanè), Mattia Bais e Filippo Tagliani (Drone Hopper Androni Giocattoli), Mirco Maestri (EOLO-Kometa). Si va forte in gruppo, tanto che perdono contatto prima Ewan e poi Cavendish, due dei grandi favoriti per la vittoria finale. La fuga si esaurisce a una sessantina di chilometri dall'arrivo, quando parte il lungo treno verso il traguardo di Messina. Si arriva allo sprint, dove a imporsi è Arnaud Demare, che precede Gaviria e Nizzolo, primo degli italiani al traguardo. Per il francese della Groupama FDJ è la sesta vittoria al Giro. Invariata la classifica generale, con lo spagnolo Lopez Perez che resta saldamente in maglia rosa. Giovedì la 6^ tappa, ancora pianeggiante, da Palmi a Scalea di 192 km.