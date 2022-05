Ha atteso di tornare nella sua Messina con la maglia dell'Astana, squadra con la quale aveva vinto il Tour del 2014, per annunciare l'addio al ciclismo. Vincenzo Nibali lo ha fatto, con gli occhi lucidi, durante il 'Processo alla tappa' al termine della frazione che si chiudeva proprio sullo Stretto. " Questo sarà il mio ultimo Giro d'Italia e a fine stagione chiuderò la mia carriera ciclistica", ha detto il ciclista siciliano, che a novembre compirà 38 anni.

"E' arrivato il momento di restituire tempo ai miei cari"

"Oggi sono qui, aspettavo da anni questa tappa, sapevo che ci sarebbe stata questa occasione. Voglio annunciare che questo sarà il mio ultimo Giro d’Italia e che chiuderò la mia carriera a fine anno. È arrivato il mio momento, ho raccolto moltissimo in una carriera molto lunga, ma è giusto così. Non bisogna dimenticare che sono andato via di casa quando avevo 15 anni, ho dato tanto al ciclismo, adesso è giunto il momento di restituire del tempo a tutti coloro ai quali l’ho sottratto".