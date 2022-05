Stefano Oldani si è imposto nella 12^ tappa del Giro d'Italia, 204 km da Parma a Genova. Secondo successo consecutivo per un italiano al Giro, con il 24enne della Alpecin-Fenix alla prima vittoria in carriera. Lo spagnolo Lopez Perez, arrivato con 9' di ritardo, mantiene la maglia rosa. Tappa che ha visto il ritiro, prima del via, del velocista Caleb Ewan. Dopo qualche tentativo iniziale andato a vuoto, la fuga di giornata scappa dopo 64 km. Protagonisti 24 corridori, tra cui alcuni specialisti come Mollema, Van der Poel, Hamilton e Kelderman. Si passa da Bocco, sfiorando la stele in ricordo di Wouter Weylandt, corridore belga tragicamente scomparso dopo un incidente nel 2011. L'accordo tra i fuggitivi salta poco prima dello scollinamento al GPM di Colletta, quando il vantaggio sul gruppo maglia rosa è già oltre i 5'. Nella discesa successiva si lanciano Rota, Oldani e Leemreize, mentre sull'ultima ascesa al Valico di Trensasco, la fuga esplode definitivamente. Perdono contatto i velocisti, la corsa passa dal ponte San Giorgio, progettato da Renzo Piano e costruito due anni e mezzo fa al posto del ponte Morandi. I tre fuggitivi resistono al ritorno degli inseguitori e arrivano a giocarsi la vittoria in via XX Settembre, dove a imporsi è Oldani, che supera allo sprint Rota e Leemreize. In classifica generale grande balzo in avanti di Kelderman e Hamilton, che guadagnano circa 8' sulla maglia rosa, che resta saldamente sulle spalle dello spagnolo Lopez. Venerdì è in programma la 13^ frazione, 150 km da Sanremo a Cuneo.