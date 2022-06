L’annuncio di Greg LeMond, 60 anni, rattrista il mondo del ciclismo e dello sport in generale. L’ex ciclista americano, due volte campione del mondo e tre volte vincitore del Tour de France, ha comunicato sul suo sito di essere malato: “Mi è stata diagnosticata la leucemia mieloide cronica. Fortunatamente, è un tipo di cancro curabile ed è un tipo di leucemia che non è pericoloso per la vita o debilitante. Nelle scorse settimane ho accusato un po' di stanchezza e mi sono sottoposto a un controllo che includeva alcune analisi del sangue. Dopo una serie di esami e una biopsia del midollo osseo, ho ricevuto la diagnosi. I miei medici dell'Università del Tennessee, con la consulenza di un team della Mayo Clinic, hanno delineato un protocollo di chemioterapia che inizierà questa settimana”.