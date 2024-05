La 7^ tappa: Foligno-Perugia, 40,6 km a cronometro

Dopo la 6^ tappa in terra toscana e i tratti di sterrato, al Giro d'Italia si affronta la prima cronometro: 40,6 km da Foligno a Perugia. La maglia rosa Tadej Pogacar alla prova contro il tempo. La tappa in diretta su Eurosport, canale 210 della piattaforma Sky

Archiviata l'impegnativa tappa in terra toscana, con la vittoria di Pelayo Sanchez su Alaphilippe, il Giro affronta la prima cronometro individuale. Venerdì 10 maggio la prova contro il tempo da Foligno a Perugia, 40,6 km. Percorso diviso in due parti. I primi 32 km pianeggianti che porteranno ai piedi di Perugia. Quindi la salita di Casaglia con pendenze anche del 16% seguita dalla strada sempre in ascesa fino all’arrivo.