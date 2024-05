La sesta tappa scatterà giovedì da Torre del Lago Puccini e arriverà a Rapolano Terme dopo 180 km con Tadej Pogacar ai nastri di partenza sempre in maglia rosa. Il Giro d'Italia è in diretta su Eurosport, canale 210 di Sky IL RACCONTO DELLA 5^ TAPPA - CLASSIFICHE - CURIOSITA' - PERCORSO - ALBO D'ORO

Archiviata la 5^ frazione, con la vittoria in una volata ristretta da Genova a Lucca del pistard francese Benjamin Thomas, si pensa già alla sesta tappa di giovedì, tutta in Toscana: partenza da Torre del Lago Puccini (nel Viareggino) e arrivo a Rapolano Terme (in provincia di Siena) dopo 180 km. Con lo sloveno Tadej Pogacar sempre in maglia rosa.

Percorso e altimetria Tappa impegnativa caratterizzata da tre settori sterrati, per un totale di quasi 12 km. I primi due in comune con la Strade Bianche, il terzo di Pievina è inedito. Prima parte pianeggiante nell'entroterra pisano fino a Volterra. Entrati nel Senese, si affronta il settore sterrato di Vidritta che, rispetto 'classica' è lungo 2 km in più e si connette al tratto di Bagnaia con pendenze fino al 15% e, a Grotti, per il secondo GPM di giornata. Ultimi km articolati con curve e saliscendi. Da segnalare a circa 5 km dall'arrivo l'impegnativo strappo di Serre di Rapolano che presenta nel finale pendenze fino al 20%. Retta finale di 450 metri su asfalto e pendenza attorno al 6%.