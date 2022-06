Ganna torna campione d'Italia a cronometro

Il piemontese della Ineos-Grenadiers conquista il suo terzo titolo italiano a cronometro: preceduti Cattaneo e Affini. Per Ganna è l'ultimo appuntamento in vista del Tour de France dove andrà a caccia della prima maglia gialla

Filippo Ganna torna campione italiano a cronometro . Il piemontese della Ineos-Grenadiers ha vinto il titolo iridato sulle strade di San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. Un tracciato di 35,6 km percorso da Ganna in 40'29''10 con quasi 40 secondi di vantaggio su Mattia Cattaneo (Quick-Step Alpha Vynil) che ha chiuso in 41'05''68. Completa il podio Edoardo Affini della Jumbo-Visma (41'19''19), mentre si è classificato quarto il campione in carica Matteo Sobrero .

Le prove generali per il Tour

Per Ganna, campione iridato in carica a cronometro, è il terzo titolo italiano nella specialità dopo quelli vinti nel 2019 in Emilia e 2020 in Veneto. Il modo migliore per arrivare al Tour de France dove il piemontese andrà a caccia della maglia gialla nella prima tappa, la cronometro di 13,2 km sulle strade di Copenaghen, in programma venerdì 1 luglio. Alle porte la possibilità di diventare il trentunesimo italiano a indossare la maglia gialla alla Grande Boucle.