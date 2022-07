Thomas Pidcock sceglie un luogo leggendario per la sua prima vittoria in carriera al Tour de France. Il britannico, oro olimpico nella mountain bike, ha conquistato la 12^ tappa della Grande Boucle, con arrivo sull'Alpe d'Huez. Là dove hanno trionfato miti come Pantani, il ciclista della Ineos Grenadier ha fatto il vuoto, facendo saltare la fuga a cinque che ha caratterizzato gran parte della giornata. Terzo il quattro volte vincitore, Chris Froome, decimo Giulio Ciccone, che rientra in corsa per la maglia a pois. Nel mezzo è arrivato il gruppetto dei migliori, regolato da Tadej Pogacar, che ha attaccato a più riprese la maglia gialla, non riuscendo però a fare la differenza. Il danese Jonas Vingegaard, supportato da una super Jumbo-Visma, resta dunque in testa alla classifica generale con un vantaggio di oltre 2' sul campione in carica sloveno. Venerdì tappa per velocisti, con arrivo a Saint Etienne.