Il tre volte vincitore della Vuelta ha deciso di non partire per la 15^ frazione da Rodez a Carcassone: lo sloveno è afflitto da fastidi a spalla e schiena fin dalla prima settimana. "Per permettermi di curare adeguatamente i miei infortuni, abbiamo deciso che oggi non sarò al via", le parole di Roglic nel comunicato diffuso dalla Jumbo-Visma

"Per permettermi di curare adeguatamente i miei infortuni, abbiamo deciso che oggi non sarò al via". Con queste poche parole, diffuse via social dal team Jumbo-Visma, Primoz Roglic ha comunicato il suo ritiro dal Tour de France. La decisione è arrivata prima della 15^ tappa della Grande Boucle, 202 chilometri con partenza da Rodez e arrivo a Carcassonne. Lo sloveno, tre volte vincitore della Vuelta a Espana e 2° al Tour nel 2020, era partito con i gradi di capitano ma strada facendo si era messo a disposizione del compagno di squadra Jonas Vingegaard, facendo da gregario all'attuale maglia gialla. Il suo Tour non stava andando secondo i piani, soprattutto per i problemi fisici alla spalla e alla zona lombare maturati fin dalla prima settimana. Oggi la decisione di ritirarsi in via precauzionale. Per tornare al top per la sua amata Vuelta.