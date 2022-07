Lo sloveno vince la 17^ tappa della Grande Boucle, la Saint Gaudens-Peyragudes, battendo in volata proprio il danese Vingegaard, che resta saldamente in maglia gialla. Giovedì la Lourdes-Hautacam di 143,5 km, l'ultima tappa di montagna del Tour

Che spettacolo sui Pirenei: Tadej Pogacar ha la meglio in volata su Jonas Vingegaard e vince la 17^ tappa della Grande Boucle, ma il danese non molla di un centimetro e mette le mani sulla 109^ edizione di questo Tour, mantenendo gli oltre 2 minuti sullo sloveno campione in carica. La prima parte dello stage è stata caratterizzata dalla fuga di Alexey Lutsenko e Thibaut Pinot, che è passato per primo sia sul mitico Col d’Aspin (12 km al 6,5%) che sull'Hourquette d'Ancizan (8,2 km al 5%). Il francese e il kazako resistono fino ai -30 dal traguardo, quando comincia un'altra corsa, con le 'star' di questo Tour che si prendono la scena. Sulla vetta del Col Val Louron-Azet si accende il duello tra Vingegaard e Pogacar, spalleggiato dal super lavoro del compagno Brandon Mcnulty, che chiude alle spalle dei magnifici due. Giovedì la Lourdes-Hautacam di 143,5 km, l'ultima tappa di montagna del Tour: con il Col d’Aubisque (16,4 km al 7,1%), il Col de Spandelles (10,3 km all’8,3%) e l'ascesa finale all'inferno dell'Hautacam: 13,6 km al 7,8% con punte del 12%.