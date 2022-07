Più forte di così, non si poteva davvero andare: Wout Van Aert cala il tris al Tour e dopo le vittorie di Calais e Losanna si prende anche la crono di 40,7 km scattata da Lacapelle-Marival, con arrivo a Rocamadour, nella regione dell'Occitania. Nonostante il gran caldo, il belga ha 'viaggiato' a ritmi impressionanti, chiudendo in 47'59'' davanti a Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, 5° Filippo Ganna, 7° Mattia Cattaneo. Un finale da incorniciare per la Jumbo-Visma che piazza la doppietta con il belga e il danese, nuovo re di una bellissima Grande Boucle. Domenica la tradizionale 'passerella' parigina sugli Champs-Élysées, di 116 chilometri, con una novità: la 21^ tappa prenderà il via al chiuso, dalla La Défense Arena, nel quartiere di Nanterre. Una sorta di 'prova generale' per l'Olimpiade del 2024, perché l'impianto - che può accogliere fino a 40mila spettatori - sarà una delle strutture che ospiteranno appunto i prossimi Giochi.