Secondo successo consecutivo per lo sprinter della Bora Hansgrohe in questa edizione, bravo a battere in volata l'ex campione del mondo Mads Pedersen e il britannico Daniel McLay. Ma la bella notizia è la maglia rossa di Edoardo Affini, ottenuta grazie al miglior piazzameto rispetto ai suoi compagni della Jumbo-Visma (tutti a pari tempo dopo la cronometro a squadre)