È Tobias Foss a vincere la prova crono maschile ai Mondiali di ciclismo su strada in corso a Wollongong, in Australia. Il norvegese sale sul gradino più alto del podio con il tempo di 40'02"78. Alle sue spalle c'è lo svizzero Stefan Kung, mentre arriva terzo il belga Remco Evenepoel. Delusione per Filippo Ganna, fuori dal podio con il settimo posto e un ritardo di 55"32 dal vincitore. Nessuna medaglia neppure per Pogacar, giunto sesto.