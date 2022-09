Straordinario oro Van Vleuten, Persico bronzo

Una vera e propria impresa quella di Anniemek Van Vleuten. La 39enne olandese conquista il suo secondo mondiale in linea in carriera, e lo fa dopo essersi procurata una microfrattura al gomito solo qualche giorno fa, a causa di una caduta durante la staffetta mista. Per la Van Vleuten è l'ottava medaglia mondiale: 2 ori in linea, 2 a cronometro, 2 bronzi e 2 argenti. A cui aggiungere anche la medaglia d'oro olimpica a cronometro e argento in linea. Un 2022 da incorniciare per l'olandese, che in questa stagione ha conquistato la tripletta Giro-Tour-Vuelta e la Liegi-Bastogne-Liegi. Dopo aver lavorato insieme alle compagne per favorire la capitana Marianne Vos, nel finale la Van Vleuten si è agganciata al gruppo di testa e ha regolato poi le avversarie sul traguardo. La medaglia d'argento è della belga Kopecki. Ma sorride anche l'Italia: il bronzo mondiale lo conquista infatti Silvia Persico dopo un'ottima prova