Arrivano altre due medaglie per l'Italia ai Mondiali di ciclismo su pista di Parigi. Al velodromo di Saint Quentin en Yvelines, gli azzurri sono argento nell'inseguimento a squadre maschile, con Ganna che non è riuscito a trascinare i compagni all'oro per soli due decimi. In serata finale per il titolo iridato per le ragazze nell'inseguimento femminile

FIDANZA ORO NELLO SCRATCH