Terza giornata di gare ai Mondiali di ciclismo su pista in corso a Saint Quentin en Yvelines, in Francia. L' Italia rimpolpa ulteriormente il già fantastico bottino di due ori e altrettanti argenti di mercoledì e giovedì.

Inseguimento individuale: Ganna oro e record, Milan argento

Filippo Ganna ha conquistato l'oro nell'inseguimento individuale maschile, migliorando anche il record del mondo. 3'59''636 il pazzesco tempo dell'azzurro, fresco di record dell'ora, che ha battuto in una finale tutta azzurra il compagno Jonathan Milan (4'03"790). Per il verbanese si tratta del quinto titolo mondiale della carriera su pista. Sul terzo gradino del podio sale il portoghese Ivo Manuel Alves Oliveira (4'08"738), che nella finale per il bronzo supera il britannico Daniel Bigham (4'09"956). L'Italia conquista così una magica doppietta, che porta ad 8 il totale di medaglie conquistate in questa rassegna iridata, con Top Ganna che si conferma l'uomo più veloce del mondo a pochi giorni dal record mondiale dell'ora.