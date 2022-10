Jeroboam, la gara gravel in Franciacorta

L'esperienza gravel

Il bello di questo tipo di eventi è proprio la possibilità che viene data ai neofiti di partecipare ad un evento di endurance, ma non ancora così tosto come altri eventi con cdistanze ben maggiori. La Jeroboam è un’ottima rampa di lancio per chi vuole cimentarsi in questo tipo di manifestazioni. Il pezzo caratteristico è il Passo 7 Crocette ed è caratterizzato da una salita di 1500 metri di dislivello lunga quindici chilometri. I primi cinque sono su strada asfaltata mentre i restanti sono sterrati, estremamente panoramici e si alternano ad alcuni tratti in mezzo al bosco. Si conclude la salita con alcuni pezzi di “portage” (quando a causa del terreno sconnesso o di un tratto particolarmente ripido si è costretti a portare la bici in spalla) ma siccome si arriva in questo punto relativamente presto si è ancora mentalmente lucidi per affrontare il tutto in sicurezza. Dopodiché un single track porta a Maniva, con un panorama da lasciare a bocca aperta. A seguire altri chilometri su sterrato, in cui si attraversano anche alcune gallerie scavate nella roccia, per poi raggiungere la Val Vestino dove, dopo alcune salite ripide e discese tecniche, si arriva al checkpoint. Il checkpoint al Rifugio Malga Corva, dopo centocinquanta chilometri, permette ai partecipanti di fermarsi a mangiare e dormire al termine della prima - e più impegnativa - giornata. Infatti il dislivello maggiore è concentrato nella prima parte, per dare modo agli atleti di rifiatare e concludere il percorso in maniera più agevole con un minore dislivello. A questo punto non rimane che una lunga strada bianca in discesa per arrivare a Gargnano, seguita da quindici chilometri sul lungo lago di Garda e poi in val Tenesi, con un bella parte collinare di sterrato prima di raggiungere le cave del Botticino e concludere, passando per Brescia, nei vigneti in prossimità dell’arrivo. Ampia la partecipazione femminile nella Magnum - Un percorso di gravel puro molto più scorrevole, una sorta di "mangia e bevi" tra i vigneti della Franciacorta. Mentre quasi una decina di ragazze sono partite per la gara più lunga. Sulla distanza regina, la prima donna è Cristina Nardin, che ha impiegato circa ventotto ore per concludere la traccia. Nonostante i partecipanti della Jeroboam abbiano dovuto portare la bici a mano per circa quattro chilometri, nessuno è stato lasciato indietro. Gli ultimi arrivati, che hanno impiegato circa 36 ore, hanno trovato comunque gli organizzatori ad attenderli nonostante fossero fuori tempo massimo.