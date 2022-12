E' un cittadino tedesco di 50 anni il responsabile dell'investimento mortale di Davide Rebellin, avvenuto mercoledì scorso a Montebello Vicentino. Il camionista, che dopo l'incidente non si era fermato, è stato denunciato a piede libero in Germania, ma non posto in stato di fermo, perchè il codice tedesco non prevede il reato di omicidio stradale

E' stato individuato il camionista responsabile dell'investimento mortale dell'ex campione di ciclismo Davide Rebellin. Si tratterebbe di un cittadino tedesco di 50 anni, individuato grazie alla collaborazione tra carabinieri e polizia tedesca. Dopo l'incidente, avvenuto il 30 novembre, l'uomo aveva fatto perdere le sue tracce. E' stato denunciato a piede libero, ma non posto in stato di fermo, perchè il codice tedesco non prevede il reato di omicidio stradale. Mercoledì scorso Rebellin era in sella alla sua bicicletta quando è stato urtato e travolto da un camion, nei pressi dello svincolo autostradale di Montebello Vicentino. Il camionista aveva proseguito la sua corsa: al vaglio degli inquirenti, tra le altre cose, la volontarietà a o meno di abbandonare il luogo dell'incidente. Rebellin, veronese, aveva vinto in carriera, tra l'altro, una Amstel Gold Race, tre edizioni della Freccia Vallone, ed una tappa del Giro d'Italia. Argento ai Giochi di Pechino, la medaglia gli fu poi revocata per una positività al doping.