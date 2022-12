Giovanni Bruno, in collegamento a Sky, ricorda Vittorio Adorni (vincitore del Giro d'Italia nel 1965 e del Mondiale a Imola nel 1968), scomparso all'età di 85 anni. "Grandissimo signore, in bicicletta, ma anche fuori. Era dotato di tanta classe e di eleganza quando andava in bici. Era veramente un fuoriclasse". Guarda il video

ADDIO A VITTORIO ADORNI