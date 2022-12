Si sono svolti in forma privata, nella chiesa di San Sepolcro a Parma, i funerali di Vittorio Adorni, ex campione del mondo di ciclismo, scomparso lo scorso 24 dicembre all'età di 85 anni. Tanti gli amici che hanno voluto salutare per l'ultima volta il vincitore del Giro 1965: tra loro Bugno, Cassani, Bennati, Colnago e anche l'amico e rivale in gioventù, Romano Prodi

LA CARRIERA DI ADORNI