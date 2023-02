Europei, Viviani solo 5° nell'eliminazione

Il ciclista veneto, campione europeo e del mondo in carica, ha chiuso al quinto posto nella gara vinta dal tedesco Teutenberg. Stesso risultato per Martina Fidanza nello scratch. Grande attesa giovedì per l'inseguimento con l'Italia che parte con i favori del pronostico al maschile e punta al podio anche tra le donne Condividi

Prima giornata di gare senza medaglie per l'Italia agli Europei di ciclismo su pista a Grenchen, in Svizzera. C'era grande attesa per la gara a eliminazione diretta maschile, ma Elia Viviani non è riuscito a confermare il titolo europeo conquistato meno di un anno fa a Monaco di Baviera. Il ciclista veneto, campione del mondo in carica nella specialità, ha chiuso al quinto posto, rimasto chiuso all'interno nel giro con eliminazione. L'oro è andato al tedesco Teutenberg, seguito dal portoghese Oliveira e l'olandese Heijnen.

Fidanza quinta nello scratch leggi anche Giro, -100 al via: i luoghi simbolo diventano rosa Non è arrivata la medaglia anche nello scratch femminile. Erano alte le aspettative su Martina Fidanza, campionessa del mondo in carica, ma la 23enne lombarda ha chiuso al quinto posto. A 9 giri dalla fine è partita la fuga decisiva con la portoghese Maria Martins e la spagnola Eukene Larrarte che non sono state seguite da Fidanza. Le fuggitive hanno guadagnato quasi un giro di vantaggio, senza che nessuno da dietro riuscisse a ricucire il gap. Martins ha poi vinto la volata con Larrarte, mentre la polacca Pikulik ha conquistato la medaglia di bronzo.