Longo Borghini vince il giro degli Emirati donne

Elisa Longo Borghini ha vinto il Giro degli Emirati Arabi Uniti femminile al termine dell'ultima tappa (119 km completamente pianeggianti con arrivo ad Abu Dhabi) in cui si è imposta in volata l'olandese Charlotte Kool. Longo Borghini, 31enne piemontese che in carriera ha vinto due bronzi olimpici (Rio e Tokyo) e due mondiali, una Parigi-Roubaix e un giro delle Fiandre, ha costruito il successo in terra emiratina aggiudicandosi la tappa di ieri con arrivo in salita a Jebel Hafeet. Nella classifica generale finale sale sul gradino più alto di un podio tutto italiano, visto che dietro di lei si sono piazzate la compagna di squadra nella Trek-Segafredo Gaia Realini, staccata di 7". Al terzo posto Silvia Persico ( (UAE Team) con un ritardo di 1'18".

Longo Borghini: "Mi sposerò a ottobre"

Tanta la gioia dell'azzurra al termine della corsa negli Emirati, confermata dalle sue parole riprese da "Tuttobiciweb": "Voglio dire ringraziare in modo particolare il mio fidanzato, Jacopo, ci sposeremo in ottobre e confesso che non vedo l’ora. Gli devo molto, è sempre vicino a me anche se siamo sempre costretti a giocare a tetris per incastrare i nostri impegni e riuscire a vederci. Per me significa molto averlo al mio fianco e voglio festeggiare con lui la vittoria ottenuta all'UAE Tour Woman"