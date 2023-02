Il campione olimpico di cross country a Tokyo 2020, il britannico Thomas Pidcock, non è nuovo a discese a tutta velocità: ma quella che ha messo in mostra su Youtube durante un allenamento sulle montagne californiane è davvero da brividi, tra traiettorie al limite e qualche rischio di troppo. "Non provatelo a farlo a casa, ragazzi", ha poi scritto sul suo profilo Instagram. Guarda il VIDEO