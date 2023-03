Arvid De Kleijn ha conquistato allo sprint l'edizione 104 della Milano-Torino, con partenza da Rho e arrivo a Orbassano dopo 192 km. Il ciclista della Tudor ha preceduto in volata il colombiano Fernando Gaviria. Quarto e primo degli italiani Matteo Moschetti, in quella che è stata la prova generale in vista della Sanremo, in programma sabato