Tadej Pogacar ha vinto anche la Freccia-Vallone, secondo appuntamento del trittico delle Ardenne. Il ciclista del Team UAE Emirates, ha preceduto Mattias Skjelmose (Trek - Segafredo) e Mikel Landa (Bahrain - Victorious). Quinto un ottimo Giulio Ciccone, primo degli italiani al traguardo. Per Pogacar è la 12^vittoria stagionale (6 successi di tappa, le classifiche generali della Vuelta Andalucia e Parigi-Nizza oltre a Clasica Jaen Paraiso Interior, Giro delle Fiandre e Amstel Gold Race). Domenica si chiude con l'ultima classica monumento primaverile, la Liegi-Bastogne-Liegi, con Tadej che proverà a fare en-plein e portare a casa il trittico delle Ardenne come fatto in passato da Davide Rebellin e Philippe Gilbert.