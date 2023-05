Il Giro d'Italia dopo le prime tappe è tornato in Abruzzo, con l'arrivo in salita a Campo Imperatore. Non c'era modo migliore di celebrarlo se non mangiando un po' di arrosticini durante il percorso. Samuele Battistella, del team Astana, ne raccoglie un po' e li distribuisce ai suoi compagni di viaggio. Un pensiero sicuramente gradito

GIRO D'ITALIA, 7^ TAPPA: VINCE BAIS