Prima della partenza dell'ottava tappa del Giro da Terni a Fossombrone, la Ineos Grenadiers ha ufficializzato la positività al Covid-19 di Filippo Ganna. Il cronoman azzurro si ritira così per colpa del virus come già successo ai connazionali Aleotti e Conci prima della settima tappa e a Giulio Ciccone prima dell'inizio della corsa

Già quattro casi (+1) di Covid al Giro

Quello di Filippo Ganna non è il primo caso di positività al Covid nel corso di questa edizione del Giro. Ieri, prima della partenza per Campo Imperatore, erano stati annunciati i forfait di Nicola Conci dell'Alpecin e di Giovanni Aleotti della Bora Hansgrohe. Prima della sesta tappa, invece, si era fermato a causa del virus il francese Clement Russo dell'Arkea-Samsic. Prima dell'inizio del Giro, il Covid aveva impedito a Giulio Ciccone di partecipare: sarebbe stato forse l'italiano con più ambizioni in classifica generale. Ganna invece avrebbe potuto dire la sua nella nona tappa in programma domani, 14 maggio: la cronometro da Savignano sul Rubicone a Cesena.