Evenepoel positivo al Covid: lascia il Giro

I forfait legati al Covid

Quello di Evenepoel non è il primo caso: il ritiro dal Giro per Covid era già capitato a Ganna e a Ciccone, addirittura prima dell'inizio. I test non sono obbligatori, ogni squadra li fa internamente per tutelare gli atleti. Gareggiare col Covid in uno sport del genere con il cuore sotto stress può essere molto pericoloso.