IL RIASSUNTO DELLA TAPPA DI IERI

Vittoria di Einer Rubio nella 13^ tappa, decisamente 'anomala': la partenza è scattata alle 15 e non alle 12 come inizialmente previsto per la decisione della direzione di gara di annullare la parte italiana della frazione dopo la votazione del 90 per cento dei corridori, giovedì sera, in vista del maltempo della mattinata di venerdì (previsione poi smentita). I ciclisti sono stati trasportati sui bus oltre il passo del Gran San Bernardo e la corsa è partita da La Chable e non da Borgofranco d'Ivrea, con due salite confermate (Croix de Coeur e Crans Montana) e il percorso accorciato a 77 km dai 199 programmati. Alle spalle del colombiano, il francese Thibaut Pinot (nuova maglia azzurra) e l'ecuadoriano Jefferson Cepeda dopo una fuga a tre nell'ultimo tratto di giornata. Thomas ha chiuso a 1'35" dal vincitore, distacchi invariati anche per gli altri uomini di classifica.