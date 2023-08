Impresa Milesi: è oro nella cronometro under 23

Impresa del 21enne bergamasco che si laurea campione del mondo a cronometro nella categoria under 23, battendo il grande favorito, il belga Segaert, di undici secondi. "Non ci posso credere, ho spinto forte tutta la gara" ha detto Milesi, primo italiano a vincere nella categoria da Adriano Malori nel 2008

Quindici anni dopo Adriano Malori, l'Italia torna a vincere la medaglia d'oro nella cronometro under 23 ai Mondiali di ciclismo su pista. Merito di Lorenzo Milesi, nuovo campione iridato della categoria. Il 21enne bergamasco ha chiuso la gara in 43'00''46 con 11 secondi di vantaggio sul belga Segaert. Bronzo, invece, all'australiano McKenzie. Una vera e propria impresa per Milesi con la cronometro perfetta: l'azzurro ha percorso i 36 km da Stirling a Stirling Castle con una media superiore ai 50 km/h, con un finale in crescendo. Milesi è il quarto italiano a vincere il titolo di categoria dopo Luca Sironi (1996), Fabio Malberti (1997) e Adriano Malori (2008).