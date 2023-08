Succede di tutto nella 2^ tappa con arrivo a Barcellona: i tempi vengono neutralizzati ai -9 per via della pioggia. Nel finale scatto decisivo di Andreas Kron, che dedica il successo a De Decker, giovane compagno di squadra alla Lotto morto di recente in seguito a un incidente in allenamento. Milesi cade, ma la maglia rossa resta in Italia sulle spalle di Andrea Piccolo. In precedenza caduta per Roglic, mentre Evenepoel mette le ruote su alcune puntine da disegno disseminate sulla strada e fora