Evenepoel, cade e si ferisce dopo il traguardo

Non solo la gioia per la vittoria e la conquista della maglia rossa, per il campione del mondo della crono e detentore dell'ultima edizione della corsa spagnola. Subito dopo aver tagliato il traguardo, come si vede in alcuni video che circolano anche sui social, il belga prosegue la sua corsa ma cercando di passare in mezzo a una piccola folla a bordo strada va a impattare contro una persona, una donna, forse addirittura un membro della sua squadra, e finisce per terra battendo sull'asfalto. La caduta costa una ferita a Evenepoel, che sanguina da un sopracciglio e con il volto rigato di sangue viene subito medicato. Un fuori programma che avrebbe volentieri evitato ma che non ha portato per fortuna a gravi conseguenze.