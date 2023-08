Vuelta, Kuss vince 6^ tappa. Martinez nuovo leader

Lo statunitense si è aggiudicato la sesta frazione della Vuelta, con arrivo in salita a Pico del Buitre. Secondo il francese Martinez, che è la nuova maglia rossa della corsa a tappe spagnole al posto del belga Evenepoel

Il ventenne francese Lenny Martinez, della Groupama-FDJ, è la nuova maglia rossa della Vuelta al termine della sesta tappa, conclusasi con arrivo in salita a Pico del Buitre e vinta per distacco dallo statunitense Sepp Kuss, della Jumbo Visma. Alle spalle di Kuss, staccato di 26", si è piazzato proprio Martinez, terzo il francese Romain Bardet, a 31". Il belga Remco Evenepoel, che finora era il leader della classifica generale, ha perso più di due minuti dal vincitore di giornata e ora è nono a 2'47" da Martinez. Subito dietro al quale, in graduatoria, ci sono Kuss, secondo a 8", e lo spagnolo Marc Soler, terzo a 51". Vingegaard e Roglic hanno staccato Evenepoel sulla salita finale, e ora hanno un distacco rispettivamente di 5 e 11 secondi dal belga.