Vuelta, tappa a Roglic. Kuss nuovo leader

Doppietta Jumbo Visma a Vuelta con Roglic che conquista l'ottava frazione e Kuss nuovo leader della classifica generale. Lo sloveno ha vinto sul traguardo Xorret de Catì davanti a Evenepoel, lo statunitense in maglia rossa ha un vantaggio di 43" su Soler e 1'00" su Martinez

Lo sloveno Primoz Roglic, vincitore quest'anno del Giro d'Italia, si è imposto nell'ottava tappa della Vuelta, con partenza da Denia e arrivo in salita a Xorret de Catì. Ha preceduto allo sprint il belga Remco Evenepoel, secondo, e lo spagnolo Juan Ayuso Pesquera. A 2" l'altro spagnolo Enric Mas. Lo statunitense Sepp Kuss, compagno di squadra di Roglic e oggi settimo, ha conquistato il primato in classifica generale, in cui ha 43" di vantaggio sullo spagnolo Marc Soler e 1'00" sul francese Lenny Martinez, leader fino a ieri. Evenepoel è sesto a 2'31", Roglic settimo a 2'38".