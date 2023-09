Rui Costa vince 15^ la tappa, Kuss resta leader

Il poroghese ha vinto allo sprint precedendo Kämna e Buitrago. Quarto posto per Evenepoel, ancora protagonista dopo la vittoria di sabato. In classifica generale Kuss è al primo post davanti ai compagni di squadra Roglic (+1'37") e Vingegaard (+1'44")

Il portoghese Rui Costa ha vinto la quindicesima tappa della Vuelta, 158 chilometri da Pamplona a Lekunberri, in Navarra. Il 36enne, campione del mondo nel 2013 a Firenze, ha avuto la meglio in uno sprint a ranghi ridotti sul tedesco Kamna e il colombiano Buitrago. Quarto posto per Remco Evenepoel – ancora protagonista dopo il successo del giorno precedente– quarto a 2 secondi dal vincitore di giornata. In classifica generale Sepp Kuss ha un vantaggio di 1'37" su Primoz Roglic e 1’44” su Jonas Vingegaard, entrambi compagni di squadra dello statunitense. Lunedì secondo e ultimo giorno di riposo prima della 16^ tappa. Una frazione per gran parte pianeggiante con un finale in salita all'8.5%.