Malore in auto, Van Hooydonck in gravi condizioni

Nathan Van Hooydonck è ricoverato in ospedale in " condizioni critiche " dopo un incidente stradale a Kalmthout, in Belgio. Lo riporta la stampa locale. Il ciclista della Jumbo Visma , uno dei gregari fidati di Vingegaard, Van Aert e Roglic, avrebbe avuto un infarto al volante, perdendo il controllo della vettura. Accanto a lui in macchina era seduta la moglie, incinta, che doveva andare in ospedale per un controllo. Il 27enne belga è stato rianimato dalla polizia sul posto e poi trasferito all'ospedale universitario di Anversa. Anche la moglie è stata portata in ospedale per un controllo di routine.

Niermann (Jumbo Visma): "Possiamo solo sperare"

Sconvolto il direttore sportivo della Jumbo Visma, Grischa Niermann, in Spagna con la squadra per la Vuelta: "Non so molto di più di quello che dicono i media - ha detto, come riportato da 'Sporza' -. Sappiamo che ha avuto un incidente ed è ricoverato in ospedale. Penso che sia in coma artificiale. Non posso confermare se sia o meno in pericolo. Speriamo che Nathan stia bene e che le sue condizioni migliorino. E che sua moglie stia bene. I corridori hanno reagito con forza a questa notizia. Siamo qui alla Vuelta, abbiamo la maglia di leader e presto correremo. Non è facile. E spero che presto potremo cambiare idea. Ma vuoi questo tipo di notizie, non sentirle mai. Possiamo solo sperare".