Van Aert vince la Coppa Bernocchi: Albanese 2°

Il belga della Jumbo-Visma vince in volata sul traguardo di Legnano davanti ad Albanese e Bagioli. Per Van Aert è la prima vittoria in Italia dalla Tirreno-Adriatico 2021. Martedì la Tre Valli Varesine, ultimo appuntamento del Trittico Lombardo

Wout Van Aert spezza il tabù vittoria alla Coppa Bernocchi. Dopo una serie infinita di secondi posti (l'ultimo in ordine di tempo agli Europei), il belga della Jumbo-Visma ha vinto la seconda prova del Trittico Lombardo, trionfando in volata a Legnano davanti ad Andrea Bagioli e Vincenzo Albanese. Per Van Aert è il primo successo in Italia dal 10 marzo 2021, quando vinse la prima tappa alla Tirreno-Adriatico. Martedì il Trittico Lombardo si completerà con la Tre Valli Varesine: oltre a Van Aert (che prenderà parte anche al Gran Piemonte e al Mondiale gravel in Veneto) ci saranno Tadej Pogacar e Primoz Roglic. Le prove generali per i due big in vista del Giro di Lombardia, in programma sabato.