Il campione slovacco ha voluto salutare il professionismo con un lungo ed emozionante post sui suoi social: "Il bambino che ero non avrebbe mai immaginato di vivere tutto questo. Ora un nuovo capitolo ma l'avventura non finisce mai davvero"

Un ritiro annunciato da tempo: uno dei corridori che ha segnato la storia recente del ciclismo scende dalla bicicletta. Dopo l'ultima corsa, Peter Sagan ha voluto mandare un messaggio a tutti con un emozionante post sui suoi canali social: "Il bambino che ero avrebbe mai immaginato tutto quello che gli sarebbe accaduto? Grazie. Sono pieno di gratitudine per la mia carriera. Grazie alle mie squadre, ai miei compagni, agli staff, a tutti quelli che mi hanno supportato nei momento belli e brutti. Grazie a voi, miei fan, che mi avete dato un incredibile sostegno in tutti questi anni. Ora è tempo per me di voltare pagina, un nuovo capitolo ma l'avventura non finisce mai davvero"