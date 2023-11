Sante Gaiardoni è morto nella notte all'età di 84 anni. Ciclista su pista, poi passato anche alle corse su strada, era nato a Villafranca di Verona il 29 giugno 1939. La sua carrierà cominciò nel tandem, specialità nella quale si aggiudicò il campionato italiano nel 1957 e nel 1958. Fu assoluto protagonista all'Olimpiade di Roma nel 1960: fu infatti l'unico atleta italiano a conquistare due medaglie d'oro. Gaiardoni infatti si impose nel chilometro da fermo e nella velocità, affermandosi come il più forte ciclista su pista dell'epoca. Dopo i successi olimpici divenne professionista, per poi ritirarsi nel 1971.