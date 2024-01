La Red Bull entra in gruppo e lo fa acquisendo il 51% della Bora-hansgrohe, squadra tedesca che dal prossimo anno vedrà tra le proprie file Primoz Roglic, vincitore dell'ultimo Giro d'Italia. Il colosso austriaco intende dunque ampliare il suo portafoglio sportivo: dopo Formula 1, MotoGP, calcio, hockey, sport estremi, ora anche il ciclismo. Red Bull ha registrato presso le autorità austriache l'acquisizione del 51% di RD Pro Cycling e RD Beteiligungs, le società di Ralph Denk, general manager della squadra che è stata, tra gli altri, quella di Peter Sagan. L’Autorità per la Concorrenza austriaca ha comunicato che il passaggio definitivo delle quote avverrà il 26 gennaio: fino ad allora, il team non rilascerà alcuna comunicazione.