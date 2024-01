Sopralluogo del direttore Prudhomme a Bologna

Intanto il direttore del Tour, Christian Prudhomme, è stato a Bologna per un incontro nella sede della Regione. Un summit utile per fare il punto sulle attività in corso in vista delle tappe emiliano-romagnole della Grande Boucle. Tra gli altri ad accogliere il direttore e il suo staff anche Davide Cassani, presidente di Apt Servizi ed ex ct della Nazionale di ciclismo. Prudhomme, che era stato anche a Firenze mercoledì 17 gennaio, si è recato anche al Colle di San Luca, uno dei passaggi chiave della Cesenatico-Bologna.