Milano-Sanremo, il percorso: si parte da Pavia

Partirà da Pavia la 115esima edizione della Milano-Sanremo, la corsa che apre il calendario delle classiche di primavera del ciclismo internazionale in programma sabato 16 marzo. Il pomeriggio di venerdì 15 marzo, verso le 17, è prevista la presentazione delle squadre. Il giorno della gara il ritrovo in piazza Vittoria è fissato alle 8.30: alle 10 partirà la sfilata cittadina lungo Strada Nuovo sino al chilometro zero, dove scatterà la corsa. Per i primi 44 chilometri la corsa seguirà il tracciato del fiume Ticino, prima di confluire nel tradizionale percorso che porta la corsa verso la Liguria passando da Ovada al Passo del Turchino, prima di arrivare ad Arenzano e iniziare a costeggiare il mare lungo la Strada Statale Aurelia. A San Lorenzo al Mare, dopo la sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta), si affrontano Cipressa (5,6 chilometri al 4.1 %) e Poggio di Sanremo (3,7 km a meno del 4% di media con punte dell’8%). Nell'ultima edizione per vittoria per distacco dell’olandese Mathieu Van der Poel davanti a Filippo Ganna, Wout Van Aert e Tadej Pogacar.